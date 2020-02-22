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Оренбургских подростков подозревают в избиении прохожего до смерти
22.2.2020 14:04
Фото: sputnik.ru
Двое из четырех задержанных уже арестованы, согласно решению суда они будут находиться следственном изоляторе вплоть до 18 апреля.
По данным правоохранителей, к инциденту могут быть причастны четверо подростков.
Полиция ранее задержала четырех подростков, 15-17 лет по подозрению в избиении на улице Оренбурга случайного прохожего. 34-летний мужчина был доставлен с серьезными травмами в больницу, где позже скончался, указано в сообщении на сайте регионального СУ СКР.
Уточняется, что двое фигурантов этого дела, 16 и 17 лет, уже арестованы, еще двое 15-летних подростков задержаны.
ЧП случилось ночью 18 февраля. Судя по записям с камер наблюдения, которые распространились ранее в местных СМИ и социальных сетях, на прохожего напали со спины. Пятеро подростков, сбив мужчину с ног, жестоко его избили, а потом скрылись.
Первоначально уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, но после гибели пострадавшего статья была изменена на более тяжкую.
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