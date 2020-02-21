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США передали Украине картину, похищенную нацистами во время ВОВ
21.2.2020 18:22
Фото: smi2.net
Полотно французского художника Пьера Луи Гудро (1694-1731) после окончания Второй мировой войны считалось утерянным на протяжении десятилетий. Как оказалось, все это время картина находилась у частных коллекционеров в Великобритании, а потом в Соединенных Штатах. В результате американские власти смогли возвратить ее Киеву, сообщает представительство Украины в ООН.
Как указано на сайте учреждения, Украине возвращено полотно французского художника, известное под целым рядом названий, в частности, "Семейный потрет" и "Влюбленный взгляд". Представители властей Соединенных Штатов передали картину главе МИД Украины Вадиму Пристайко. В сообщении украинского представительства при ООН отмечается, что торжественная церемония состоялась в Нью-Йорке.
Согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского, в 1920-х годах картина французского художника Пьера Луи Гудро пополнила собрание Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. В 1943 году, покидая город, нацисты выкрали полотно и вывезли за пределы СССР.
Впоследствии картина, официально считавшаяся утерянной, находилась в частных собраниях. Лишь в 2013 году о ней появилась информация - полотно было указано в списке одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Выяснилось, что за двадцать лет до этого некий перекупщик приобрел ее в штате Миссури, чтобы потом представить на торгах.
Минувшей осенью в Париже за три миллиона евро распродали архив адмирала Александра Колчака. Большая часть лотов, которые были представлены в Париже на торгах Drouot, удалось выкупить для возвращения в Россию.
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