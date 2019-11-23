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В Париже за 3 млн евро распродали архив Колчака
23.11.2019 13:29
Фото: hand.in.ua
Торги проводил аукционный дом Drouot. По словам организаторов, продажа архива адмирала Александра Колчака стала "настоящим триумфом".
Большая часть уникальных документов была выкуплена для возвращения в Россию.
По данным организаторов аукциона, наградной лист Николая II о присуждении Колчаку креста Святого Георгия ушел с молотка за более чем 200 тысяч евро (около 15 млн рублей). За одно из писем адмирала жене, датированное 1919 годом, выручили свыше 120 тысяч евро (примерно 8,5 млн рублей).
Как сообщает пресс-служба Дома русского зарубежья имени Солженицына, большая часть лотов из архива адмирала Александра Колчака, которые были представлены в Париже на торгах Drouot, удалось выкупить для возвращения в Россию. Помимо музея, документы будут также переданы в Госархив России.
Уникальные бумаги были выкуплены на средства меценатов, пояснили представители музея. Отмечается, что некоторые из документов после возвращения в Россию будут находиться в частных собраниях.
В общей сложности на аукционе было представлено около четырех сотен лотов, в том числе, переписка Александра Колчака с женой, материалы семей известных флотоводцев Развозовых и Старков и документы по истории российского флота рубежа XIX–XX веков.
В Доме русского зарубежья в следующем году откроется экспозиция, на которой можно будет увидеть раритетные документы. Выставка будет приурочена к 100-летию со дня гибели адмирала Колчака.
Адмирал Александр Колчак, первоначально получивший как полярный исследователь, геройски участвовал в Первой мировой войне. После Октябрьской революции 1917 года он имел возможность остаться в Соединенных Штатах, однако вернулся в Россию, чтобы воевать с большевиками. В 1920 году был расстрелян.
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