Новости шоу-бизнеса

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В Китае число жертв коронавируса превысило 1,8 тыс. человек
04:49
Фото: vk.com
По состоянию на 00:00 часов вторника по местному времени (19:00 понедельника по Москве) на территории КНР пневмонию, которая вызвана Covid-19, диагностировали уже у 72 436 человек, информирует Госкомитет здравоохранения страны.
С начала вспышки в Китае скончались 1 868 человек.
За минувшие сутки в Китае заболевание было выявлено у 1 886 человек.
Число летальных исходов при этом возросло на 98, включая 93 смерти пациентов в провинции Хубэй, которая является эпицентром коронавируса Covid-19. Три человека скончались в медицинских учреждениях провинции Хэнань, еще по одному - в провинции Хунань и Пекине.
На текущий момент в больницах КНР остаются более 58 тыс. пациентов. Состояние более 11,7 тыс. из них врачи оценивают как тяжелое.
Накануне в КНР было официально зарегистрировано более 2 тыс. случаев заражения, скончались свыше ста человек.
Ранее российские дипломаты подтвердили сведения о гражданке РФ, которая заразилась коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, остающегося на карантине у побережья Японии. В ходе проверки, которую сейчас продолжают проводить на судне эпидемиологи, выявлено уже более 450 инфицированных Covid-19.
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