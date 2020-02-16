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На борту Diamond Princess у россиянки выявлен коронавирус
15:03
Фото: belta.by
Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, у которых в ходе проверки был выявлен коронавирус, есть гражданка РФ.
Информация поступила от российского посольства в Токио.
В заявлении дипмиссии указано, что гражданка РФ, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, в ближайшее время будет доставлена в медицинское учреждение для прохождения курса лечения. Информация размещена на официальной странице российского посольства в Facebook.
В тексте подчеркивается, что дипломаты сейчас продолжают контролировать ситуацию, связанную с гражданами РФ, которые остаются на карантинном лайнере Diamond Princess. В случае необходимости всем россиянам будет в полной мере оказано необходимое содействие.
Ранее дипломаты подтвердили сведения о том, что на борту Diamond Princess находятся двадцать четыре российских гражданина.
На корабле сейчас вынуждены оставаться более трех с половиной тысяч человек. В ходе проверки, которую продолжают проводить японские эпидемиологи, выявлено уже более 450 человек, заразившихся коронавирусом.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что власти целого ряда стран, в частности, Австралии, Италии, Канады и США намерены эвакуировать своих граждан с Diamond Princess - люди провели на борту судна уже две недели.
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