ИнтерНовости - новости в стране и мире
В «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет
В «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет
В Китае число жертв коронавируса возросло до 1,6 тыс.
В Китае число жертв коронавируса возросло до 1,6 тыс.
Названы причины стрельбы в Калининграде
Названы причины стрельбы в Калининграде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Замглавы ГУ МВД по Москве подал в отставкуЗамглавы ГУ МВД по Москве подал в отставку
На борту Diamond Princess у россиянки выявлен коронавирусНа борту Diamond Princess у россиянки выявлен коронавирус
ЦБ собирается изменить основания для блокировки счетовЦБ собирается изменить основания для блокировки счетов
Житель Подмосковья застрелил супругу на глазах сынаЖитель Подмосковья застрелил супругу на глазах сына
В «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-ПхукетВ «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На борту Diamond Princess у россиянки выявлен коронавирус


15:03
На борту Diamond Princess у россиянки выявлен коронавирусФото: belta.by

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, у которых в ходе проверки был выявлен коронавирус, есть гражданка РФ.

Информация поступила от российского посольства в Токио.

В заявлении дипмиссии указано, что гражданка РФ, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, в ближайшее время будет доставлена в медицинское учреждение для прохождения курса лечения. Информация размещена на официальной странице российского посольства в Facebook.

В тексте подчеркивается, что дипломаты сейчас продолжают контролировать ситуацию, связанную с гражданами РФ, которые остаются на карантинном лайнере Diamond Princess. В случае необходимости всем россиянам будет в полной мере оказано необходимое содействие.

Ранее дипломаты подтвердили сведения о том, что на борту Diamond Princess находятся двадцать четыре российских гражданина.

На корабле сейчас вынуждены оставаться более трех с половиной тысяч человек. В ходе проверки, которую продолжают проводить японские эпидемиологи, выявлено уже более 450 человек, заразившихся коронавирусом.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что власти целого ряда стран, в частности, Австралии, Италии, Канады и США намерены эвакуировать своих граждан с Diamond Princess - люди провели на борту судна уже две недели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

Супруга Валерия Когана продает за $45 млн апартаменты на МанхэттенеСупруга Валерия Когана продает за $45 млн апартаменты на Манхэттене
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17, заявил глава Минюста НидерландовРоссия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17, заявил глава Минюста Нидерландов
Под Иркутском при столкновении с машиной погибла женщина, катавшаяся на надувных саняхПод Иркутском при столкновении с машиной погибла женщина, катавшаяся на надувных санях
Под Псковом восемь человек погибли в ДТППод Псковом восемь человек погибли в ДТП
Новый коронавирус получил официальное названиеНовый коронавирус получил официальное название

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 969


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru