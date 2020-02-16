|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае вводят смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов коронавируса
16.2.2020 12:49
Фото: livejournal.com
Власти КНР утвердили поправки к уголовному кодексу, указано на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.
Лицам, которые во время вспышки коронавируса будут умышленно скрывать симптомы заболевания, теперь может грозить смертная казнь.
На фоне продолжающейся в стране вспышки коронавируса власти КНР классифицировали двадцать один вид преступлений. По четырем из них предусмотрена высшая мера наказания — смертная казнь. Изменения вводятся в соответствии с законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, законом о реагировании на ЧС, а также рядом решений министерств и представительств судебной власти и прокуратуры, сообщают китайские СМИ.
В частности, к смерти могут быть приговорены пациенты, у которых ранее было подтверждено инфицирование, отказывающиеся от карантина и лечения либо самовольно нарушающие режим карантина и замеченные в общественных местах и транспорте. Суровое наказание также предусмотрено для тех, кто будет признан виновным в продаже контрафактных лекарств.
Ранее жителям Уханя, где началась вспышка, запретили перемещаться по городу. В случае крайне необходимости люди, желающие покинуть свой микрорайон, должны в обязательном порядке регистрироваться на специальном пропускном пункте, где у них измерят температуру и оценят состояние здоровья.
С 15 февраля, согласно решению Национальной комиссии по здравоохранению КНР, людям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания официально запретили передвигаться по территории страны в автобусах, поездах и самолетах.
По последним официальным данным, на территории КНР коронавирусом Covid-19 сейчас заражены 68,5 тыс. человек, 1665 из них скончались. Как информирует Госкомитет здравоохранения Китая, в течение минувших суток в стране было выявлено более двух тысяч человек, заразившихся коронавирусом, который вызывает пневмонию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|