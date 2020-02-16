Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае вводят смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов коронавируса

16.2.2020 12:49

Фото: livejournal.com



Власти КНР утвердили поправки к уголовному кодексу, указано на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.



Лицам, которые во время вспышки коронавируса будут умышленно скрывать симптомы заболевания, теперь может грозить смертная казнь.



На фоне продолжающейся в стране вспышки коронавируса власти КНР классифицировали двадцать один вид преступлений. По четырем из них предусмотрена высшая мера наказания — смертная казнь. Изменения вводятся в соответствии с законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, законом о реагировании на ЧС, а также рядом решений министерств и представительств судебной власти и прокуратуры, сообщают китайские СМИ.



В частности, к смерти могут быть приговорены пациенты, у которых ранее было подтверждено инфицирование, отказывающиеся от карантина и лечения либо самовольно нарушающие режим карантина и замеченные в общественных местах и транспорте. Суровое наказание также предусмотрено для тех, кто будет признан виновным в продаже контрафактных лекарств.



Ранее жителям Уханя, где началась вспышка, запретили перемещаться по городу. В случае крайне необходимости люди, желающие покинуть свой микрорайон, должны в обязательном порядке регистрироваться на специальном пропускном пункте, где у них измерят температуру и оценят состояние здоровья.



С 15 февраля, согласно решению Национальной комиссии по здравоохранению КНР, людям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания официально запретили передвигаться по территории страны в автобусах, поездах и самолетах.



По последним официальным данным, на территории КНР коронавирусом Covid-19 сейчас заражены 68,5 тыс. человек, 1665 из них скончались. Как информирует Госкомитет здравоохранения Китая, в течение минувших суток в стране было выявлено более двух тысяч человек, заразившихся коронавирусом, который вызывает пневмонию.



Автор: Злата Богатова

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