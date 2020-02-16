Новости шоу-бизнеса

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В Китае число жертв коронавируса возросло до 1,6 тыс.
16.2.2020 06:55
Фото: vk.com
На сегодняшний день на территории КНР коронавирусом Covid-19 заражены 68,5 тыс. человек, 1665 из них скончались.
Последние данные о количестве заболевших приводит Госкомитет здравоохранения Китая.
В течение минувших суток по стране было выявлено более двух тысяч человек, заразившихся коронавирусом, который вызывает пневмонию. С конца прошлого года, когда началась вспышка, Covid-19 был подтвержден в общей сложности уже у 68,5 тыс. человек.
За день в Китае скончались 142 человека. Кроме трех пациентов - двух в провинции Сычуань и одного в провинции Хунань - все смертельные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, которая остается эпицентром заболевания.
В медицинских учреждениях страны остаются более 57,4 тыс. пациентов. Врачи оценивают как тяжелое состояние более 11,2 тыс. заболевших. Вместе с тем, 9 тыс. человек выздоровели и уже покинули стационары.
Ранее до 285 человек возросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера, который находится на карантине у берегов Японии.
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