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СМИ: Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе
15.2.2020 22:33
Фото: soldat.pro
Проявляющие активность в Идлибской зоне деэскалации боевики получают переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) американского производства от Турции, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источник в российских военно-дипломатических кругах отмечается, что речь также идет о бронетехнике и форме турецких ВС.
Случаи применения боевиками в Идлибе ПЗРК остаются главной тревогой на сегодняшний день. Как отметил источник, в течение прошедших пяти суток с их использованием сбили два вертолета сирийских правительственных войск.
В руках террористов оказались комплексы американского производства, ранее находившиеся на вооружении ВС Турции. Где в будущем появится это вооружение, никто в Турции и, тем более, в Соединенных Штатов не может даже догадываться.
Вместе с тем, Анкара продолжает стягивать в Идлиб своихвоенных, технику и вооружение, добавил источник агентства. Сейчас в зоне деэскалации уже имеется, в частности, свыше семидесяти танков и порядка двух сотен боевых бронированных машин.
Ранее стало известно о том, что турецкие войска в Идлибе за сутки нейтрализовали свыше пятидесяти военных сирийских правительственных сил. За день до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны. Как заявил политик, сирийская сторона должна сделать это к концу февраля.
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