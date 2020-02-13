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ВС Турции за сутки нейтрализовали 55 сирийских военных
13.2.2020 12:44
Фото: sinefesto.com
Турецкие войска в течение минувших суток нейтрализовали более пятидесяти военных сирийских правительственных сил, сообщает издание "Сабах".
Со ссылкой на Минобороны Турции уточняется, что на территории Идлиба были убиты или захвачены в общей сложности 55 военнослужащих.
В публикации указано, что в Анкаре термин "нейтрализация" используют также в случаях, когда военные могли сдаваться.
В последние дни Турция продолжает атаковать позиции сил правительственных войск в провинции Идлиб. Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны. Как заявил политик, сирийская сторона должна сделать это к концу февраля.
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