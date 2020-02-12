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Эрдоган требует от Дамаска к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны
12.2.2020 13:17
Фото: ynet.co.il
Командование САР должно вывести войска из Идлибской зоны деэскалации к концу февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика цитирует издание Daily Sabah.
Как заявил турецкий лидер, сирийские правительственные войска в указанный период должны отойти прочь от наблюдательных постов ВС Турции в Идлибе. Реджеп Тайип Эрдоган говорил об этом во время выступления в Анкаре.
В случае, если турецкие военные, находящиеся на наблюдательных постах в регионе, или представители других сил еще хоть раз "пострадают от действий Дамаска", Анкара не будет придерживаться сочинского соглашения. Как подчеркнул Эрдоган, войска его страны при таком развитии ситуации будут атаковать правительственные силы САР "где угодно".
Кроме того, Эрдоган сказал о том, что власти Сирии при поддержке Москвы и Тегерана "постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь". Заявление турецкого лидера приводит телевизионный канал TRT.
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