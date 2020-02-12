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В Испании погибли два бизнесмена из России
12.2.2020 22:32
Фото: jurnaltv.md
В испанском городе Дениа (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) найдены тела двух мужчин.
Как сообщает местное издание "Меркантиль Аликанте", погибшие являлись бизнесменами и прибыли в Испанию из России.
Со ссылкой на местную полицию уточняется, что ЧП случилось в конце прошлой недели. Предположительно, россияне скончались во сне от отравления - причиной смерти стало отравление газом.
Неполадки в работе бытового газового котла остаются пока главной версией, учитывая, что признаков ограбления или иного криминального вмешательства в помещении, где умерли россияне, выявлено не было.
В конце прошлого года в Будапеште трагически погибла пианистка из России Элина Валиева. Арендовав квартиру через интернет, 27-летняя россиянка скончалась в результате отравления из-за утечки газа.
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