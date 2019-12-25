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В Венгрии погибла пианистка из России
25.12.2019 20:53
Фото: ufacitynews.ru
Элина Валиева
В Будапеште трагически погибла пианистка из России Элина Валиева. По предварительным данным, речь идет о несчастном случае.
Об обстоятельствах смерти 27-летней исполнительницы рассказал профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Богданов.
На своей странице в Facebook музыкант сообщил о том, что Элина Валиева отправилась за рубеж отдохнуть в компании молодого человека. Пара арендовала квартиру через интернет.
Когда пианистка отправилась принимать душ, произошла утечка газа. По словам Юрия Богданова, 27-летняя россиянка скончалась в результате отравления. Спутника пианистки доставили в больницу, ему оказывается помощь.
Решается вопрос об отправке тела женщины в Россию, уточняют СМИ. По факту трагической гибели российской пианистки проводят проверку местные правоохранительные органы.
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