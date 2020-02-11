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Новый коронавирус получил официальное название
01:08
Фото: vk.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название Covid-19 новому коронавирусу, который в конце прошлого года начал распространяться на территории КНР.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Решение об официальном название необходимо было принять для предотвращения использования других терминов. Существовавшие ранее для обозначения нового коронавируса названия "могут быть неточными или стигматизирующими", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции в Женеве.
До этого заболевание именовалось как "новый коронавирус 2019 года".
Руководство ВОЗ выступило за то, чтобы новые болезни получали нейтральные названия, не связанные с каким-либо конкретным регионом или страной, чтобы избежать негативного влияния на людей или секторы экономики. Некоторые названия, распространившиеся ранее, спровоцировали нежелательные последствия такого рода. В ВОЗ пояснили, что речь идет, например, о "свином гриппе" и "ближневосточном респираторном синдроме".
По последним официальным данным, которые привели на пресс-конференции в Женеве, в Китае Covid-19 диагностирован у 42 708 человек. Более тысячи зараженных скончались. Большинство заразившихся и умерших - жители китайской провинции Хубэй с центром в городе Ухань.
На сегодняшний день за пределами КНР коронавирусом больны 393 человека, включая двух пациентов в России. Зафиксирован один летальный исход.
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