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В провинции Хубэй за сутки скончались более 100 человек
11.2.2020 12:09
Фото: vk.com
Как информируют власти КНР, пневмонией нового типа сейчас больны более 42 тыс. человек. Более тысячи пациентов скончались.
13 человек заразились новым типом коронавируса в Соединенных Штатах.
В течение последних суток в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового типа коронавируса, зафиксировано 103 случая летального исхода от пневмонии. 67 пациентов скончались в административном центре региона - городе Ухане. По данным официальной статистики, признаны выздоровевшими и уже покинули медицинские учреждения провинции 2,222 тыс. человека.
За период с конца декабря в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли 1016 пациентов, информирует Госкомитет здравоохранения страны. Официальное количество заразившихся составляет 42,638 тыс. человек.
За пределами КНР болезнь была подтверждена в двадцати четырех странах. В частности, в Соединенных Штатах количество пациентов на сегодняшний день достигло тринадцати.
Ранее в Москве арестовали блогера Кароматулло Джаборова, который сымитировал приступ коронавируса в вагоне столичной подземки. Действия подозреваемого вызвали панику среди пассажиров. Правоохранительные органы приступили к проверке после того, как в Сети и средствах массовой информации распространилось видео с этим сомнительным "розыгрышем".
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