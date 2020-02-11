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В Санкт-Петербурге официально запретили выходить на лед
00:00
Фото: livejournal.com
Власти Северной столицы установили официальное ограничение по выходу на лед городских водоемов, передает пресс-служба ГУ МЧС.
Постановление накануне подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. По данным ведомства, действие документа рассчитано на срок до 15 апреля.
Решение о переносе даты начала запрета с 7 марта, как это было запланировано ранее, обусловлено погодными условиями. Дело в том, что из-за перепадов температуры воздуха состояние ледового покрытия в питерских водоемах сейчас уже не внушает доверия и признано опасным. Учитывая сложившуюся обстановку, власти Петербурга обратились к жителям и гостям города с призывом отказаться от прогулок по льду, чтобы не подвергать жизнь неоправданному риску.
По данным официальной статистики, с начала года в Санкт-Петербурге и Ленобласти провалились под лед и погибли девять человек. Свыше ста успели спасти.
Региональный Гидрометцентр ранее информировал о том, что в этом году январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Температура в Северной столице уж успела установить несколько рекордов.
Ранее сообщалось о трагических происшествиях в Ленобласти, где утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенок. Незадолго до этого в Петербурге было найдено тело семиклассницы. Гуляя со сверстником, девочка попала в воду и погибла. Мальчика удалось спасти, но он пока остается в реанимации.
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