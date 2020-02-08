Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге найдено тело провалившейся под лед школьницы

8.2.2020 12:01

Фото: staroekrukovo.ru



Тело семиклассницы было найдено примерно через сутки после ЧП, сообщили представители регионального главка МЧС.



По данным ведомства, трагедия случилась на северо-западе Петербурга. Сверстника девочки успели спасти, мальчик находится в реанимации. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.



Петербургским спасателям потребовалось около суток, чтобы отыскать тело девочки, провалившейся под лед вместе с одноклассником. В поисковой операции были задействованы водолазы, которые нашли погибшую девочку в 20:45.



Пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице сообщает, что ЧП случилось 6 февраля в Лахтинском Разливе. Спасателям ранее удалось достать из воды живым 14-летнего подростка. Но мальчик, провалившийся под лед на расстоянии около 700 м от берега, серьезно пострадал.



Спасатели информируют, что семиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас школьник находится в реанимационном отделении одной из больниц Петербурга.



Мальчик смог рассказать, что гулял по льду с одноклассницей. Сотрудники МЧС приступили к поискам девочки, обнаружив в полынье ее рюкзак. По факту гибели школьницы начали проверку следственные органы.



Автор: Злата Богатова

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