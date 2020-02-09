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В Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенок


9.2.2020 23:28
В Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенокФото: tip.by

Следственные органы приступили к выяснению обстоятельств трагических инцидентов, случившихся в Тосненском районе Ленинградской области.

По данным ведомства, во время лыжной прогулки под лед провалились и погибли двое взрослых и ребенок.

ЧП случилось в минувшую субботу, 8 февраля, когда в окрестностях населенного пункта Шапки в Тосненском районе Ленобласти мужчина с двумя детьми отправился кататься на лыжах по льду карьера. После того, как внезапно треснул лед, все они попали в воду. Выбравшись на лед, глава семейства успел спасти лишь одного из детей.

В тот же день на том же карьере при подобных обстоятельствах погибли мужчина и женщина, пояснили в ведомстве.

По факту гибели трех человек следственные органы возбудили уголовное дело. В скором времени специалистам предстоит дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, которые должны на данной территории нести ответственность за безопасность нахождения граждан, вышедших на лед.

Ранее в Петербурге было найдено тело школьницы, провалившейся под лед во время прогулки с ровесником в Лахтинском Разливе. Мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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