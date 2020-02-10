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Волонтеры пытаются спасти домашних животных, брошенных в Ухане
10.2.2020 10:05
Фото: fotokto.ru
В китайском городе Ухань из-за эвакуации жителей в связи с вспышкой коронавируса и массового отъезда жителей перед лунным Новым годом были оставлены примерно 50 тыс. кошек и собак.
По данным волонтеров, около 5 тыс. домашних животных нуждаются в безотлагательной помощи.
Зоозащитники сейчас продолжают заботиться о кошках и собаках, которые оказались заблокированными в опустевших домах. Однако волонтеров слишком мало, ух усилий не хватает, чтобы помочь всем питомцам, оставшимся без хозяев.
Как сообщил журналистам один из добровольцев, по примерным подсчетам, в заточении остаются по меньшей мере 5 тыс. животных. Кошки и собаки, попавшие в ловушку из-за распространяющегося в стране коронавируса, могут погибнуть в ближайшие дни.
До того, как было принято решение об изоляции Уханя, город покинули около 5 млн жителей.
На сегодняшний день в КНР заражены свыше 40 тыс. человек, более 900 из них скончались. Большинство инфицированных проживают на территории центральной провинции Хубэй с центром в городе Ухане.
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