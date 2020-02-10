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Волонтеры пытаются спасти домашних животных, брошенных в Ухане


10.2.2020 10:05
Волонтеры пытаются спасти домашних животных, брошенных в УханеФото: fotokto.ru

В китайском городе Ухань из-за эвакуации жителей в связи с вспышкой коронавируса и массового отъезда жителей перед лунным Новым годом были оставлены примерно 50 тыс. кошек и собак.

По данным волонтеров, около 5 тыс. домашних животных нуждаются в безотлагательной помощи.

Зоозащитники сейчас продолжают заботиться о кошках и собаках, которые оказались заблокированными в опустевших домах. Однако волонтеров слишком мало, ух усилий не хватает, чтобы помочь всем питомцам, оставшимся без хозяев.

Как сообщил журналистам один из добровольцев, по примерным подсчетам, в заточении остаются по меньшей мере 5 тыс. животных. Кошки и собаки, попавшие в ловушку из-за распространяющегося в стране коронавируса, могут погибнуть в ближайшие дни.

До того, как было принято решение об изоляции Уханя, город покинули около 5 млн жителей.

На сегодняшний день в КНР заражены свыше 40 тыс. человек, более 900 из них скончались. Большинство инфицированных проживают на территории центральной провинции Хубэй с центром в городе Ухане.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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