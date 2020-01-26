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До изоляции Уханя город покинули около 5 млн жителей
26.1.2020 20:17
Фото: vk.com
Около пяти миллионов жителей китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса нового типа - покинули город незадолго до того, как было принято решение о его изоляции.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.
Массовый отъезд жителей был связан не только с опасениями из-за распространяющегося коронавируса. Многие отправились к родственникам, чтобы отметить с ними Новый год по лунному календарю, пояснил мэр.
В результате к моменту, когда было принято решение об изоляции Уханя, в городе оставалось порядка девяти миллионов жителей. На данный момент свыше двух с половиной тысяч из них находятся под наблюдением медиков.
Предположительно, диагноз может быть подтвержден примерно у тысячи человек. По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, в Ухане уже было зафиксировано 533 случая заражения.
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