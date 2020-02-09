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В Китае от коронавируса скончались более 900 человек
08:37
Фото: livejournal.com
Согласно последним официальным сведениям, в Китае число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, на сегодняшний день составляет 40171 человек.
В стране зафиксировано 908 летальных случаев, информирует Государственный комитет здравоохранения КНР.
В течение последних суток в различных регионах Китая было выявлено в общей сложности свыше 3 тыс. вновь заразившихся. По данным властей, скончались 97 пациентов, в том числе, 91 - в больницах провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки. Летальные исходы также были зафиксированы в провинциях Аньхуэй, Ганьсу, Цзянси, Хайнань и Хэйлунцзян.
В медицинских учреждениях Китая сейчас находится в общей сложности 36 тыс. зараженных. Состояние 6,5 тыс. пациентов врачи оценивают как тяжелое. Специалисты также продолжают вести наблюдение за теми, кто контактировал с инфицированными - речь идет о более чем 187 тыс. человек.
Выздоровели и покинули стационары 3,3 тыс. человек, сообщает комитет.
Ранее коронавирус нового типа выявили у гражданина Украины, работающего на лайнере Diamond Princess. Судно остается на карантине у берегов Японии. На его борту находятся более 3,5 тыс. человек, в том числе, двадцать четыре россиянина.
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