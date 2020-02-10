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Судно, способное достроить «Северный поток — 2» вышло из Находки в Сингапур
10.2.2020 09:07
Фото: vk.com
Предполагается, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибудет в порт Сингапура 22 февраля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.
Как стало известно, накануне вечером судно вышло из порта Находки и направилось в Сингапур, куда прибудет 22 февраля. Начиная с 2016 года корабль находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот". По данным ТАСС, судно может быть задействовано в завершающем этапе укладки труб.
Напомним, в середине декабря, когда Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, начавшийся 1 октября, появились сведения о новых ограничениях со стороны американских властей, в частности, в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Вскоре после этого из Балтийского моря вывели судна-трубоукладчики компании Аllseas (Швейцария), которые ранее были заняты в осуществлении проекта "Северный поток - 2".
Руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов тогда сообщал о том, что у России пока еще нет судов, способных уложить трубы по дну Балтийского моря. Вместе с тем, страна, создавшая атомные ледоколы и подводные лодки, успешно справится и с этой задачей. Однако процесс может продолжаться несколько лет, учитывая, что разработка будет вестись с нуля.
В минувшем январе на необходимость достроить газопровод указывала германский канцлер Ангела Меркель, посещавшая Россию с официальным визитом по приглашению главы РФ Владимира Путина.
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