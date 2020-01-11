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«Северный поток — 2» необходимо достроить, заявила Меркель
06:00
Фото: smi2.net
Газопровод "Северный поток - 2" необходимо достроить, заявила германский канцлер Ангела Меркель. Представительница властей ФРГ приехала в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Политики после переговоров приняли участие в совместной пресс-конференции.
По словам Ангелы Меркель, в Берлине этот проект считают экономическим и не поддерживают санкции, объявленные в отношении "Северного потока - 2". На эту тему германский канцлер высказалась по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как подчеркнула Ангела Меркель, строительство "Северного потока - 2" легитимировано посредством нового европейского законодательства. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о том, что в Москве высоко ценят ответственную позицию германского руководства по поддержке данного проекта.
Российский президент указал, что работы по строительству газопровода могут быть окончены уже в текущем году либо к первому кварталу 2021.
Ранее Меркель уже высказывалась против санкций США по "Северному потоку — 2".
О новых ограничениях со стороны американских властей стало известно в середине декабря, когда Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, начавшийся 1 октября. Согласно этому документу, вводились санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Вскоре после этого из Балтийского моря вывели судна-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые ранее были заняты в осуществлении проекта "Северный поток - 2".
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