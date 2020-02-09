ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа одна из главных угроз для почвенных экосистем Европы
Названа одна из главных угроз для почвенных экосистем Европы
Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт
Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт
В Китае количество заболевших коронавирусом приближается к 35 тыс.
В Китае количество заболевших коронавирусом приближается к 35 тыс.
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Турция ответила огнем на гибель своих военных в ИдлибеТурция ответила огнем на гибель своих военных в Идлибе
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из РоссииВ Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
В Китае от коронавируса скончались более 900 человекВ Китае от коронавируса скончались более 900 человек
Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»
Названа одна из главных угроз для почвенных экосистем ЕвропыНазвана одна из главных угроз для почвенных экосистем Европы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии запустили новый разведывательный спутник


9.2.2020 21:20
В Японии запустили новый разведывательный спутникФото: mail.kz

Космический аппарат оснащен высокоэффективной камерой, благодаря чему может совершать снимки поверхности Земли в любое время суток и независимо от погодных условий, передает ТАСС.

Запуск спутника Optical 7 был успешно осуществлен в воскресенье, 9 февраля.

Первоначально запуск намечался на 27 января, однако дата дважды переносилась по причине неблагоприятных метеорологических условий и технических проблем. Неполадки были связаны с системой питания ракеты-носителя H-2A азотом.

В результате запуск нового разведывательного спутника Optical 7 был осуществлен сегодня, 9 февраля. Ракета была выпущена с космодрома Танэгасима, который расположен на территории префектуры Кагосима в юго-западной части страны. Как информирует разработчик - компания Mitsubishi Heavy Industries, орбитальный аппарат успешно доставлен в космос при  помощи одноразовой ракеты-носителя.

Учитывая, что деятельность спутника Optical 7 связана с национальной безопасностью, разработчики не публикуют подробных сведений. Известно лишь, что имеющаяся на нем высокоэффективная камера позволяет делать качественные снимки земной поверхности при любой погоде и в ночных условиях.

Общая стоимость разработки аппарата составила около 30 млрд иен (более 270 млн долларов).

Предположительно, спутник будет вести сбор данных, которые имеют отношение к Северной Корее. Кроме того, аппарат может использоваться для ликвидации последствий возможных ударов стихи. Координировать работу спутника и принимать от него материалы будет японское Минобороны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»
В Анкаре заявили о гибели 76 сирийских солдатВ Анкаре заявили о гибели 76 сирийских солдат
Во Франции из-за скандала покидает пост глава Федерации фигурного катанияВо Франции из-за скандала покидает пост глава Федерации фигурного катания
В Китае количество заболевших коронавирусом приближается к 35 тыс.В Китае количество заболевших коронавирусом приближается к 35 тыс.
В США два человека погибли при стрельбе в университетеВ США два человека погибли при стрельбе в университете

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru