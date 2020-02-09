Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии запустили новый разведывательный спутник

9.2.2020 21:20

Фото: mail.kz



Космический аппарат оснащен высокоэффективной камерой, благодаря чему может совершать снимки поверхности Земли в любое время суток и независимо от погодных условий, передает ТАСС.



Запуск спутника Optical 7 был успешно осуществлен в воскресенье, 9 февраля.



Первоначально запуск намечался на 27 января, однако дата дважды переносилась по причине неблагоприятных метеорологических условий и технических проблем. Неполадки были связаны с системой питания ракеты-носителя H-2A азотом.



В результате запуск нового разведывательного спутника Optical 7 был осуществлен сегодня, 9 февраля. Ракета была выпущена с космодрома Танэгасима, который расположен на территории префектуры Кагосима в юго-западной части страны. Как информирует разработчик - компания Mitsubishi Heavy Industries, орбитальный аппарат успешно доставлен в космос при помощи одноразовой ракеты-носителя.



Учитывая, что деятельность спутника Optical 7 связана с национальной безопасностью, разработчики не публикуют подробных сведений. Известно лишь, что имеющаяся на нем высокоэффективная камера позволяет делать качественные снимки земной поверхности при любой погоде и в ночных условиях.



Общая стоимость разработки аппарата составила около 30 млрд иен (более 270 млн долларов).



Предположительно, спутник будет вести сбор данных, которые имеют отношение к Северной Корее. Кроме того, аппарат может использоваться для ликвидации последствий возможных ударов стихи. Координировать работу спутника и принимать от него материалы будет японское Минобороны.



Автор: Злата Богатова

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