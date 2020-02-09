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Власти Таиланда назвали число жертв стрелка
9.2.2020 19:01
Фото: vk.com
Чакрапант Тхомма
В результате стрельбы, которую 32-летний военнослужащий армии Таиланда устроил в городе Корат, погибли двадцать шесть человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, передает агентство Associated Press.
По последним официальным данным, в результате инцидента были ранены пятьдесят семь человек, большинство из которых остаются в больницах.
Как заявил Прают Чан-Оча, мотивом преступления послужило недовольство стрелка из-за сделки с земельным участком. Предположительно, военнослужащих считал, что его обманули, поэтому испытывал негативные переживания, которые, по версии полиции, и толкнули его на убийство.
Сначала капрал застрелил нескольких сослуживцев, включая командира, и скрылся из своей военной части на угнанном джипе. Транслируя запись в соцсети, он добрался до крупного торгового центра, где продолжил стрельбу и захватил заложников.
Прибывшие к месту ЧП правоохранители эвакуировали из здания несколько сотен посетителей, а потом начали обследовать помещения торгового центра. Во время спецоперации нападавший попытался сбежать, однако полицейские смогли его нейтрализовать. В ходе ликвидации военнослужащего удалось освободить восемь заложников.
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