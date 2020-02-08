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В Таиланде силовики осматривают ТЦ, где военнослужащий удерживает 16 заложников
8.2.2020 22:02
Фото: nv.ua
Спецназовцы, осматривающие здание торгового центра, пока еще не обнаружили 32-летнего капрала, который удерживал в заложниках около 16 человек. Ранее военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего скрылся на угнанном внедорожнике.
На автомобиле капрал направился к торговому центру "Терминал-21" в городе Накхон Ратчасима (Корате) на северо-востоке королевства. По пути он вел стрельбу по случайным прохожим.
Как сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чанивиракул, в результате инцидента погибли двадцать человек. Установлено, что 16 человек были застрелены капралом на территории военной части. Позже в больнице скончались четверо раненых, которые были доставлены из торгового центра. Глава ведомства пояснил, что пострадал тридцать один человек, но информация о количестве раненых уточняется.
Сейчас спецназовцы, продолжающие осматривать торговый центр, пытаются выявить местонахождение злоумышленника. Пока обнаружить капрала не удалось. По данным силовиков, в заложниках у нападавшего могут находиться по меньшей мере шестнадцать человек.
Ранее предполагалось, что Чакрапант Тхомма остается на четвертом этаже. При себе он имеет около семисот патронов, похищенных в военном лагере. По данным СМИ, преступник вел прямую трансляцию нападения в соцсети, пока сигнал не был блокирован. Власти Таиланда призывают прессу и пользователей воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, которые могли попасть в Сеть со страницы капрала.
Информации о мотивах военного пока нет.
В ряде источников ранее также появились сообщения о том, что к торговому центру доставили мать нападавшего - женщина хотела попытаться поговорить с сыном и убедить его сдаться. Одновременно силовики вели подготовку к штурму.
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