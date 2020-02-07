|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На борту карантинного судна Diamond Princess число заразившихся короновирусом возросло до 61
7.2.2020 08:29
Фото: livejournal.com
В результате проверки, которая сейчас продолжается на круизном лайнере, было выявлено более шестидесяти человек, инфицированных новым коронавирусом, передает ТАСС.
Ранее российские дипломаты сообщили о 24 гражданах РФ, которые вынуждены оставаться на борту карантинного судна.
Судно было остановлено у берегов Японии на карантин по решению местных властей. Причиной этого стал подтвержденный диагноз у одного из пассажиров. Пожилой мужчина, сошедший на берег в Гонконге, вскоре попал в больницу с коронавирусом.
В результате специалисты приступили к проверке всех, кто находится на борту - более 3,5 тыс. человек, включая пассажиров и персонал, а также членов экипажа.
По последним данным, коронавирус нового типа выявили уже у шестидесяти одного человека. Россиян среди них нет.
Ранее представители компании, которой принадлежит судно, сообщили о том, что заболевание было диагностировано у трех японских граждан, трех граждан КНР, американца и двух туристов из Австралии, а также филиппинца, работающего на корабле. Все они уже доставлены в госпитали японской префектуры Канагава. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|