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В Мексике бандиты устроили стрельбу в детском игровом зале
5.2.2020 22:15
Фото: st-s.pro
Злоумышленники ворвались в зал с игровыми автоматами и открыли стрельбу, передает агентство Reuters.
ЧП случилось накануне, 4 февраля, на территории мексиканского штата Мичоакан.
Жертвами перестрелки, которая произошла в зале с игровыми автоматами в Уруапане, по предварительным данным, стали девять человек. Количество раненых уточняется, передают мексиканские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата.
В полиции сообщили, что среди погибших — пятеро детей и подростков, им было от 12 до 18 лет. Силовые структуры приступили к расследованию инцидента. Сведений о личности нападавших из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
По данным официальной статистики, в течение первой половины января в мексиканском штате Гуанахуато убили более 200 человек. В других регионах страны, хоть пугающие цифры и не достигли рекордного уровня, также наблюдается разгул насилия.
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