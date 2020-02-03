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ИГ заявило о причастности к нападению в Лондоне
3.2.2020 23:30
Фото: vk.com
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой организации официально запрещена в РФ и многих других странах) взяла на себя ответственность за недавний инцидент в южной части Лондона.
Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на публикации экстремистов.
В одном из источников, связанных с указанной группировкой было размещена заметка о том, что 20-летний Судеш Амман якобы является одним из бойцов организации.
ЧП в районе Стретем в южной части Лондона произошло в минувшее воскресенье, 2 февраля. Молодой человек, вооруженный ножом, атаковал случайных прохожих и успел ранить двух человек - мужчину и женщину. Кроме того, одна девушка пострадала из-за осколков стекла, когда полицейские ликвидировали злоумышленника.
Состояние раненого мужчины врачи оценивают как критическое.
Нападавший был ликвидирован на месте. Личность злоумышленник вскоре была установлена, им оказался 20-летний Судеш Амман, лишь несколько дней назад освободившийся из тюрьмы. Он отбывал наказание за преступления, связанные с терроризмом. Отмечается, что Амман вышел на свободу досрочно и находился под наблюдением полиции.
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