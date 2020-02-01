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Полиция Лондона нейтрализовала мужчину, напавшего на прохожих


18:58
Полиция Лондона нейтрализовала мужчину, напавшего на прохожихФото: sm-news.ru

В столице Великобритании мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих, передают зарубежные СМИ.

Нападавший был ликвидирован, сообщается на официальной странице полиции в твиттере.

Правоохранительные органы Лондона ликвидировали мужчину, напавшего на прохожих с ножом. Со ссылкой на очевидцев британские СМИ пишут о том, что были слышны три выстрела. В результате злоумышленник скончался на месте.

Обстоятельства инцидента выясняются. По данным прессы, нападение может быть квалифицировано как террористическая атака. На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы.

ЧП случилось на территории района Стретем в южной части города. Сведений о количестве пострадавших и личности преступника из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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