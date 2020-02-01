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В США арестовали оперную певицу, которая пыталась прорваться к резиденции Трампа
02:22
Фото: кадр видео с youtube.com
Ханна Ремхилд
В американском штате Флорида арестована 30-летняя оперная певица Ханна Ремхилд.
По данным полиции, именно она на внедорожнике ранее протаранила оба КПП около резиденции американского президента Дональда Трампа.
Артистку взяли под стражу по подозрению в попытке незаконно попасть на территорию поместья Мар-а-Лаго в округе Палм-Бич, передает телевизионный канал CNBC.
В полиции рассказали о некоторых подробностях случившегося. Женщина на внедорожнике, разогнавшемся до скорости 112 километров, вела себя крайне странно. Как сообщили охранники, которым пришлось открыть огонь, в момент ЧП Ремхилд танцевала на крыше автомобиля. Во время попытки прорваться в резиденцию Трампа певица протаранила два КПП.
После того, как охрана применила оружие, женщина скрылась. Однако вскоре правоохранители установили ее личность и местонахождение. Отмечается, что Ханна Ремхилд из Коннектикута, приехавшая во Флориду на гастроли, на обратном пути из Мар-а-Лаго подсадила в свою машину еще одну женщину. Они отправились в расположенный неподалеку мотель, где и были задержаны полицией.
По данным ряда СМИ, певица могла не знать, что находится на закрытой территории и приблизилась к поместью Трампа. Вместе с тем, в других источниках уточняется, что женщину могут обвинить в преступлении террористической направленности.
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