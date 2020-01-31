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Неизвестные пытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде


31.1.2020 22:55
Неизвестные пытались прорваться в резиденцию Трампа во ФлоридеФото: baocalitoday.com

Несколько неизвестных пытались проникнуть на территорию резиденции президента Соединенных Штатов во Флориде, передают американские СМИ.

Нарушителей задержали после того, как стражи порядка были вынуждены открыть огонь.

Несколько неизвестных на автомобиле были задержаны около резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Обстоятельства инцидента, случившегося неподалеку от поместья Мар-а-Лаго, выясняются. Как передает CNN, сейчас нарушители уже взяты под стражу. Стражам порядка пришлось открыть огонь, чтобы остановить автомобиль.

В момент ЧП Трамп находился в Вашингтоне. Предполагалось, что позже глава Соединенных Штатов направится в Мар-а-Лаго.

По словам официального представителя ФБР Джеймса Маршалла, ведомство проинформировано о случившемся во Флориде и сейчас продолжает следить за ситуацией.

Весной прошлого года на территорию загородного поместья Трампа смогла незаконно проникнуть китаянка. Позже в ее гостиничном номере была найдена специальная аппаратура - устройства, позволяющие выявлять местонахождение скрытых видеокамер, а также несколько тысяч долларов наличными, банковские карты на имя китаянки и множество флеш-накопителей и сим-карт.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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