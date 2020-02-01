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В Москве из фуры похищено 20 тонн сливочного масла
1.2.2020 17:06
Фото: vk.com
Столичная полиция приступила к розыску злоумышленников, ущерб от действий которых составил более 7,6 миллиона рублей.
Как передает ТАСС, преступление было совершено в ночь на 31 января.
Со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России уточняется, что по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело статье о разбое в особо крупном размере.
В полицию обратился представитель руководства фирмы, который подвергся нападению преступников на парковке на Ярославском шоссе. Замгендиректора организации находился в автомобиле вместе с водителем-экспедитором, когда им начали угрожать неизвестные.
По словам заявителя, автомобиль Scania с 20 тоннами сливочного масла стоял на парковке у дома № 54 по Ярославскому шоссе. Под угрозой пистолетов неизвестные заставили заместилеля директора фирмы и водителя-экспедитора сесть в другую машину. Затем преступники увезли их на большое расстояние от фуры.
Вернувшись к большегрузу, мужчины обнаружили, что пропало все масло. Сумма материального ущерба составила примерно 7,64 миллиона рублей.
В конце прошлого года жертвой мошенников стал водитель, перевозивший мандарины. Мужчина направлялся из Новороссийска в Пермь, когда ему позвонили неизвестные, выдавая себя за представителей фирмы-получателя 18-тонного груза. Дальнобойщик прибыл в Москву, где у него похитили все цитрусовые.
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