Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве у дальнобойщика похитили около 18 тонн мандаринов

31.12.2019 18:22

Фото: policingmatters.co.uk



Водитель фуры стал жертвой мошенников, которые выдавали себя за представителей получателя груза, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.



Мужчина направлялся из Новороссийска в Пермь. Преступление было совершено 24 декабря.



Злоумышленниками в Москве были похищены около 18 тонн мандаринов, которые предназначались для жителей Прикамья. Водитель фуры, получив груз цитрусовых в Новороссийске, следовал в Пермский край, когда ему внезапно позвонили неизвестные. Выдавая себя за представителей фирмы, которая должна была получить мандарины, мошенники потребовали от дальнобойщика, чтобы он срочно приехал в Москву, так как планы якобы изменились.



Когда водитель подъехал к столице, ему сообщили адрес склада, где нужно выгрузить товар. Следуя указаниям злоумышленников, дальнобойщик оставил там мандарины и сопроводительные документы.



О факте мошенничества стало известно спустя некоторое время - с водителем связались реальные представители получателя. Выяснилось, что каких-либо распоряжений об изменении маршрута в действительности не было. Водитель вместе с полицейскими прибыл на склад, где выгружал товар, однако мандаринов там уже не было.



Автор: Злата Богатова

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