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В Москве у дальнобойщика похитили около 18 тонн мандаринов
31.12.2019 18:22
Фото: policingmatters.co.uk
Водитель фуры стал жертвой мошенников, которые выдавали себя за представителей получателя груза, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
Мужчина направлялся из Новороссийска в Пермь. Преступление было совершено 24 декабря.
Злоумышленниками в Москве были похищены около 18 тонн мандаринов, которые предназначались для жителей Прикамья. Водитель фуры, получив груз цитрусовых в Новороссийске, следовал в Пермский край, когда ему внезапно позвонили неизвестные. Выдавая себя за представителей фирмы, которая должна была получить мандарины, мошенники потребовали от дальнобойщика, чтобы он срочно приехал в Москву, так как планы якобы изменились.
Когда водитель подъехал к столице, ему сообщили адрес склада, где нужно выгрузить товар. Следуя указаниям злоумышленников, дальнобойщик оставил там мандарины и сопроводительные документы.
О факте мошенничества стало известно спустя некоторое время - с водителем связались реальные представители получателя. Выяснилось, что каких-либо распоряжений об изменении маршрута в действительности не было. Водитель вместе с полицейскими прибыл на склад, где выгружал товар, однако мандаринов там уже не было.
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