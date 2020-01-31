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Таежные леса смещаются в Арктику из-за изменения климата
31.1.2020 22:02
Фото: travels-inform.ru
Постепенное смещение таежных лесов в Западной Сибири в сторону Северного полюса зафиксировали российские ученые, проводившие исследование совместно с финскими коллегами, передает ТАСС.
В работе принимали участие специалисты Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).
Как рассказал один из участников проекта Виктор Геннадиник, такого рода изменения также были выявлены исследователями Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН).
По мнению ученого, речь в данном случае идет не о пагубном влиянии деятельности человека, а потеплении из-за временного, теплового потока с Солнца. Наиболее выраженное влияние этих процессов можно наблюдать в полярных областях.
На данный момент на Севере Евразии сохраняется устойчивый рост температур, повлекший за собой широтное смещение ландшафтов в сторону Северного полюса. В течение последних сорока лет тайга уже успела "передвинуться" на 100-150 км, пояснил Геннадиник.
В исследовании, которое проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), также участвовали представители Университета Хельсинки и Финского метеорологического института.
Ранее американские океанологи пришли к выводу, что причиной массовой гибели китов в период 2014-2016 годов могли стать волны жары (зона потепления воды в океане, которая постепенно расширялась).
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