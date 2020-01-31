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Получены самые детальные фотографии поверхности Солнца
31.1.2020 17:21
Фото: bitchute.com
Астрономам из Соединенных Штатов удалось получить самые детальные фотографии поверхности Солнца, передает ТАСС.
Ученые считают, что изучение материалов окажется очень полезным при расшифровке данных, которые собирает зонд Parker Solar Probe.
Самые подробные на сегодняшний день изображения поверхности Солнца были получены благодаря американскому телескопу DKIST, передает пресс-служба Национального научного фонда США (NSF). Ученые надеются, что эти фото помогут расшифровать данные, которые собирает зонд Parker Solar Probe, пролетающий через атмосферу светила.
Как отметил руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле, главным камнем преткновения для исследователей пока еще остается магнитное поле Солнца. Чтобы раскрыть важнейшие тайны светила, ученым нужно не только рассмотреть мельчайшие детали его поверхности с расстояния в 150 млн км, но и постараться предельно точно измерить силу и направленность магнитного поля.
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