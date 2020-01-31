Новости шоу-бизнеса

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В Китае заражены коронавирусом более 9,8 тыс. человек
31.1.2020 17:51
Фото: livejournal.com
В КНР число заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, пишет портал "Ванъи".
Со ссылкой на последние официальные данные властей сообщается о том, что скончались 213 пациента.
Лидирующей по количеству зараженных остается китайская провинция Хубэй в центре страны, административный центр которой, город Ухань, считается эпицентром распространения нового заболевания. В регионе на данный момент зафиксировано более 5,8 тыс. заразившихся, 204 из них скончались.
В провинции Чжэцзян заболели более пятисот человек, в Гуандуне и Хэнани - заражено соответственно 436 и 350 жителей. В Пекине было выявлено 139 инфицированных, один человек умер. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с территорией России, зафиксировано 59 заболевших. Скончались двое заболевших.
Ранее была подтверждена информация о двух гражданах КНР, попавших в российские больницы с коронавирусом. Пациентам оказывают помощь в медицинских учреждениях Забайкалья и Тюменской области. Специалисты также наблюдают за всеми, кто в последнее время мог контактировать с заболевшими китайскими гражданами.
Ряд стран уже вывез своих граждан из регионов Китая, где сложилась наиболее острая эпидемиологическая обстановка. Российские власти намерены предпринять аналогичные меры.
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