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В России выявлены двое больных новым типом коронавируса
16:26
Фото: vk.com
В Забайкалье и Тюменской области выявлены китайские граждане, заразившиеся новым видом коронавируса, который вызывает пневмонию.
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предотвращению распространения заболевания.
По словам Татьяны Голиковой, из-за коронавируса в ближайшее время будут введены ограничения на пересечение границы с Монголией. Кроме того, власти РФ приняли решение о вывозе россиян из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Речь идет о гражданах РФ, которые хотели бы покинуть регион, ставший очагом вспышки коронавируса.
На сегодняшний день в Ухане и провинции могут находиться около трехсот россиян, пояснила Голикова. Граждане РФ, которые решат вернуться, проведут две недели в карантине.
Уточняется, что российские туристы, остающиеся на острове Хайнань, вернутся в РФ до 4 февраля.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, международной чрезвычайной ситуацией. Соответствующее заявление гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал накануне в Женеве по итогам заседания комитета по ЧС.
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