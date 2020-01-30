|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае
01:55
Фото: kapital.kz
Тедрос Аданом Гебрейесус
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, международной чрезвычайной ситуацией. Режим ЧС позволит привлечь международное внимание к вспышке заболевания и соответствующие фонды на борьбу с продолжающимся распространением коронавируса.
Соответствующее заявление гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в Женеве по итогам заседания комитета по ЧС.
Как отметил глава организации, можно только предполагать, каким будет ущерб от этого вируса для государств слабой системой здравоохранения. Таким странам необходимо помочь подготовиться к возможным рискам, поэтому ВОЗ объявляет о чрезвычайной ситуации.
Глава ВОЗ, ранее посетивший Пекин с официальным визитом, дал высокую оценку деятельности китайских властей по борьбе с коронавирусом нового типа. По словам Гебрейесуса, его впечатлило, как руководство КНР отреагировало на сложившуюся ситуацию.
По последним официальным данным, помимо Китая, в мире на сегодняшний день зафиксировано 98 случаев заражения в 18 странах. При этом лишь четверо пациентов за пределами КНР могли заболеть при передаче от человека к человеку - это случилось во Вьетнаме, США, ФРГ и Японии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|