Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае

01:55

Фото: kapital.kz

Тедрос Аданом Гебрейесус



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, международной чрезвычайной ситуацией. Режим ЧС позволит привлечь международное внимание к вспышке заболевания и соответствующие фонды на борьбу с продолжающимся распространением коронавируса.



Соответствующее заявление гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в Женеве по итогам заседания комитета по ЧС.



Как отметил глава организации, можно только предполагать, каким будет ущерб от этого вируса для государств слабой системой здравоохранения. Таким странам необходимо помочь подготовиться к возможным рискам, поэтому ВОЗ объявляет о чрезвычайной ситуации.



Глава ВОЗ, ранее посетивший Пекин с официальным визитом, дал высокую оценку деятельности китайских властей по борьбе с коронавирусом нового типа. По словам Гебрейесуса, его впечатлило, как руководство КНР отреагировало на сложившуюся ситуацию.



По последним официальным данным, помимо Китая, в мире на сегодняшний день зафиксировано 98 случаев заражения в 18 странах. При этом лишь четверо пациентов за пределами КНР могли заболеть при передаче от человека к человеку - это случилось во Вьетнаме, США, ФРГ и Японии.



Автор: Злата Богатова

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