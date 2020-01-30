|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Раскрыт мотив экс-полицейских, которые сфабриковали дело против Голунова
30.1.2020 21:13
Фото: livejournal.com
Игорь Ляховец, в прошлом возглавлявший отделение наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы, как и его подчиненные, причастные к инциденту с Иваном Голуновым, пытались таким образом добиться повышения по службе.
Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин из правозащитной организации "Открытки".
По словам юриста, мотивом Ляховца и его группы являлись личная выгода и вероятное продвижение по службе.
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня прошлого года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Случившееся вызвало настолько обширный общественный резонанс, что уже через несколько дней правоохранители заявили о прекращении уголовного преследования.
Голунова настаивал, что наркотики ему подбросили полицейские. Накануне, 29 января, были задержаны пятеро экс-сотрудников МВД. Бывших полицейских обвиняют по целому ряду статей, в частности, превышении должностных полномочий, которое было связано с применением насилия и спецсредств, и незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|