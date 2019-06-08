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Голунов отказывается признавать вину в попытке сбыта наркотиков
10:51
Фото: proexpress.com.ua
Судья Никулинского райсуда Москвы отправил задержанного ранее сотрудника "Медузы" под домашний арест до 7 августа.
Ивана Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Журналист "Медузы" Иван Голунов, задержанный ранее по подозрению в попытке сбыта наркотиков, отказался признавать свою вину. По его словам, в прошлом он никогда не употреблял запрещенные вещества и не имеет с ними чего общего.
Как заявил задержанный в зале суда, ни в одном протоколе не были зафиксированы его просьбы предоставить адвоката. По словам Ивана Голунова, он на протяжении более чем четырнадцати часов не мог сообщить своим близким о том, что с ним произошло. Подчеркнув, что "не совершал преступления", Голунов выразил готовность содействовать следственным органам.
После задержания Голунова на Цветном бульваре его коллеги уже провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, требуя освободить журналиста. По данным ряда СМИ, сам сотрудник "Медузы" связывает свое задержание с расследованием похоронного бизнеса. В прошлом он уже получал угрозы, а день задержания должен был сдавать первые материалы по этой теме.
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