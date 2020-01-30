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В Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человек
30.1.2020 18:33
Фото: irk.today
Полиция Екатеринбурга задержала индивидуального предпринимателя из Перми Сергея Щербакова.
По данным СМИ, бизнесмен является владельцем мини-отеля в Перми, где на прошлой неделе в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
Как передает агентство "Интерфакс-Урал" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Екатеринбурга, Сергей Щербаков был задержан в аэропорту "Кольцово", куда прилетел сегодня утром.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что сразу после трагедии Щербаков уехал из Перми в Москву. Бизнесмен попытался скрыться от следствия, предположительно, направившись в Белоруссию. В рамках начатого расследования его объявили в розыск. Через несколько дней после ЧП Щербаков связался со следователями, заверив, что собирается возвратиться в Пермь.
В ночь на 20 января в Перми прорвало трубу с теплоносителем около жилого дома, в цокольном этаже которого располагался частный мини-отель сети "Карамель". В считанные минуты кипятком оказались залиты все помещения гостиницы.
Жертвами аварии стали пять человек, в том числе, маленькая девочка, приехавшая с матерью из Соликамска на консультацию врача. Шесть человек, среди которых двое спасателей и сотрудница гостиницы, пострадали.
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