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В Перми 4 человека погибли в результате прорыва трубы в отеле


07:13
В Перми 4 человека погибли в результате прорыва трубы в отелеФото: free-news.su

В Перми четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате прорыва трубы в частном отеле, передает ТАСС.

Со ссылкой на источники в администрации краевой столицы уточняется, что ЧП случилось на территории Индустриального района.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о том, что инцидент зафиксирован в гостинице "Карамель". Частный отель расположен в подвальном помещении дома на улице Советской Армии.

По предварительным данным, в результате прорыва трубы отопления погибли по меньшей мере четыре человека.

Скорая помощь приехала уже спустя десять минут после вызова. Через несколько минут на месте ЧП было еще несколько бригад, пишут местные СМИ. Трое пострадавших с ожогами были экстренно доставлены в больницу. Информации о их состоянии пока нет.

Правоохранительные органы региона приступили к проверке по факту случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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