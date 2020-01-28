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Полиция нашла мать мальчиков, оставленных отцом в Шереметьево
28.1.2020 05:46
Фото: amic.ru
Мать детей, которые были оставлены собственным отцом в столичном аэропорту "Шереметьево", заявила о том, что подвергалась бытовому насилию.
По словам женщины, она не имела возможности общаться с сыновьями - ее бывший муж якобы препятствовал встречам.
Мать мальчиков рассказала полицейским, что не раз подвергалась избиению со стороны отца детей. Правоохранительные органы проводят проверку ее показаний, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском края Виктория Трегубенко.
Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором запечатлена мать мальчиков. Заявляя о том, что подвергалась бытовому насилию, она показывает следы от ножевых ранений, рассказывает о нескольких сотрясениях мозга и других травмах. Кроме того, женщина сообщает, что ее общению с детьми препятствовал их отец. Сейчас у нее другая семья, на свет скоро появится еще один ребенок.
По словам Трегубенко, мальчиков скоро доставят в Хабаровск, уже куплены билеты.
Представители администрации Комсомольска-на-Амуре, где ранее проживала семья, информируют о положительных характеристиках отца и мальчиков со стороны дошкольных учреждений. По данным местных властей, дети всегда были сытыми и одетыми, "готовы к учебному процессу, не пропускали занятия". Все квитанции оплачивались вовремя. Ничего плохого про эту семью в детском саду и школе сказать не могут.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, когда житель Хабаровского края прилетел в Москву с сыновьями 2011 и 2014 г.р. Оставив мальчиков в "Шереметьево", мужчина отправился в Ростов-на-Дону. В записке, которую отец вручил сыновьям, говорилось о сложном финансовом положении. Именно из-за этого он и пошел на такой шаг, объяснял хабаровчанин. Попросив не разлучать детей и на время определить их в приют, мужчина выразил намерение забрать мальчиков, как только решит свои проблемы.
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