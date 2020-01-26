Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Хабаровского края оставил двух сыновей в Шереметьево

06:19

Фото: visualrian.ru



Установлена личность мужчины, который накануне, 26 января, оставил двоих несовершеннолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево".



Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", в прошлом семейство проживало в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).



По факту случившегося уже начала проверку прокуратура Хабаровского края. Ведомству предстоит дать оценку деятельности органов профилактики региона.



ЧП прокомментировали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, пояснив, что семья в прошлом не стояла на учете как малообеспеченная. Отец в последнее время занимался воспитанием сыновей один. Семья не попадала в поле зрения полиции или социальных служб, пояснили представители местных властей: никаких претензий к отцу не было.



В минувшее воскресенье, 26 января, житель Хабаровского края прилетел в Шереметьево и оставил в аэропорту двух сыновей. Сейчас отца мальчиков 2011 и 2014 г.р. разыскивает полиция. Проверку проводят транспортное управление СКР и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.



Мальчики пока находятся в Лобненской больнице. Как только будет завершено оформление всех необходимых документов, детей возвратят в Хабаровск.



По данным российских СМИ, отец оставил вместе с детьми их документы и записку, в которой пояснил мотивы своих действий. В частности, мужчина сослался на тяжелые жизненные обстоятельства и выразил намерение в будущем забрать сыновей и вновь заняться их воспитанием.



Ранее в Чите был задержан 37-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев проживал вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме. Он не был указан в документах детей в качестве отца и при этом находился в розыске.



Автор: Злата Богатова

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