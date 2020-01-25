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В Улан-Удэ в запертой квартире нашли замерших и голодных детей


25.1.2020 16:28
В Улан-Удэ в запертой квартире нашли замерших и голодных детейФото: glazovlife.ru

Правоохранительные органы Улан-Удэ приступили к проверке по факту жестокого обращения с малолетними детьми.

Сотрудники полиции обнаружили в запертой квартире двух маленьких девочек, информирует пресс-служба СУ СКР по Бурятии. Проводится проверка.

В захламленной квартире, где оставались девочки, ощущался холод. По словам полицейских, обнаруживших детей, в помещении были антисанитарные условия, представлявшие опасность для здоровья. Дети при этом были голодными, продукты питания в жилище совершенно отсутствовали. Девочек доставили в больницу, где у одной из них врачи диагностировали обморожение кистей.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс, вследствие чего руководство СУ СКР уже направило районному прокурору просьбу о передаче ведомству материалов проверки для возбуждения в дальнейшем по факту ЧП уголовного дела.

В рамках начатого разбирательства будет проверено, как исполняли свои обязанности должностные лица местных органов опеки и попечительства.

Ранее в Чите был задержан 37-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев проживал вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме. Он не был указан в документах детей в качестве отца и при этом находился в розыске.

Автор: Злата Богатова

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