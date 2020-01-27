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В польском Вроцлаве ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук


27.1.2020 01:07
В польском Вроцлаве ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги ТокарчукФото: livejournal.com

Злоумышленники, проникшие в квартиру писательницы, похитили крупную сумму денег, передают польские СМИ.

Полиция приступила к поиску преступников, ограбивших квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года Ольги Токарчук.

Как сообщает радио ZET, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 26 января. Известная польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, проживающая в городе Вроцлав, в тот момент находилась за границей.

По предварительным данным, грабители вынесли из квартиры нобелевской лауреатки хранившуюся там крупную сумму денег. Размер похищенного пока не уточнялся. Известно лишь, что полиция приступила к расследованию.

В середине января в Москве была ограблена квартира космонавта Олега Новицкого.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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