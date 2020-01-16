|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве ограблена квартира космонавта Новицкого
04:21
Фото: smi2.net
Неизвестные ограбили квартиру космонавта Олега Новицкого, передают российские СМИ со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.
Злоумышленники вынесли денежные средства и ценные личные вещи.
Как стало известно, грабителям удалось проникнуть в московскую квартиру Олега Новицкого. По предварительным данным, злоумышленники вынесли оттуда более 800 тысяч рублей и ценные личные вещи, в том числе, наручные часы известных марок.
Преступники также похитили установленный в квартире космонавта сейф, внутри которого находилось травматическое оружие.
Ущерб может составить около миллиона рублей, пояснили в полиции. По факту ЧП начато расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведется поиск подозреваемых.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|