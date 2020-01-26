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В Прикамье скончалась женщина, подозреваемая в убийстве своих детей
26.1.2020 19:38
Фото: vk.com
32-летняя жительница Пермского края умерла в больнице, пишут местные СМИ.
Официального комментария от правоохранительных органов о причинах смерти многодетной женщины пока не поступало.
В одной из больниц Пермского края скончалась 32-летняя женщина, которую подозревали в убийстве двух детей. По версии следствия, расправившись с пятилетним сыном и годовалой дочкой, жительница Кудымкара нанесла себе ранения, оказавшиеся смертельными.
В момент госпитализации состояние женщины врачи оценивали как тяжелое.
ЧП случилось утром 23 января. После того, как многодетная мать убила собственных детей, местные власти пояснили, что семья в прошлом не вызывала подозрений и считалась благополучной. Родители воспитывали четырех детей, двое из которых, 2011 и 2017 г.р., сейчас находятся с отцом.
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