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Жительницу Пермского края подозревают в убийстве двоих детей
23.1.2020 21:33
Фото: newstracker.ru
В Кудымкаре (Пермский край) найдены мертвыми двое детей, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".
Со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры уточняется, что в убийстве двух своих детей подозревается 32-летняя местная жительница.
ЧП случилось сегодня утром, 23 января, пояснили в ведомстве. По версии следствия, многодетная мать могла совершить преступление, пока ее муж находился на работе. Женщина, воспитывающая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них травмы, которые оказались смертельными.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
Как сообщают местные СМИ, после гибели детей 2014 и 2019 г.р. их мать пыталась причинить себе ранения, но ее успели доставить в больницу. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, ей оказывают медицинскую помощь в реанимации.
Двое детей, 2011 и 2017 г.р., находятся вместе с отцом. Глава семейства сразу же приехал с работы домой, как только узнал о случившемся. С родственниками работают психологи.
По данным краевого минсоцразвития, в прошлом семья не состояла на каком-либо учете и не была включена в группы риска дошкольных и образовательных учреждениях. Семейство считалось благополучным.
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