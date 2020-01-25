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Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании


16:52
Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помилованииФото: vk.com

Израильтянка Наама Иссахар, ранее приговоренная к 7,5 годам колонии контрабанду и хранение наркотиков, направила в адрес российского президента Владимира Путина прошение о помиловании.
 
Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката иностранки Алексея Добрынина.

По словам адвоката Алексея Добрынина, израильтянка Наама Иссахар, ранее приговоренная в России к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, направила в адрес главы РФ Владимира Путина прошение о помиловании. Прошение было подано в письменном виде через администрацию следственного изолятора, пояснил юрист, представляющий интересы израильтянки.

Во время недавнего официального визита в Израиль и Палестину российский лидер встретился с матерью девушки, которую осенью прошлого года в России приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Президент РФ заверил мать израильтянки, что с ее дочерью все будет хорошо. Комментируя беседу, Владимир Путин добавил, что речь идет о "хорошей и очень порядочной" семье.

25-летнюю Нааму Иссахар весной прошлого года задержали в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево. Как оказалось, девушка, имеющая двойное гражданство (Израиля и Соединенных Штатов) имела при себе около девяти граммов гашиша. Иностранка, делавшая пересадку в Москве, летела из Дели в Тель-Авив. Вскоре после задержания она призналась в хранении наркотиков, но решительно отвергла обвинения в контрабандной перевозке запрещенных веществ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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